Причиной убийства стал отказ женщины встречаться с ним.

Поляк убил украинку, сбежал в Германию: Там его застрелили копы

Поляк убил украинку, сбежал в Германию: Там его застрелили копы

В городе Гожув-Велькопольски на западе Польши мужчина застрелил 26-летнюю украинку, после чего бежал в Германию. Немецкие правоохранители застрелили его при попытке задержания.

Об этом сообщает польское издание Interia Fakty.

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Отмечается, что трагедия произошла днем 11 сентября. По словам свидетелей, мужчина пришел в одну из общественных прачечных и застрелил сотрудницу, после чего скрылся. 26-летнего нападавшего объявили в розыск.

Правоохранители выяснили, что он бежал в Германию. Немецкие полицейские перехватили подозреваемого в окрестностях Берлина. Когда его автомобиль заблокировали, он вышел из машины и направил на правоохранителей пистолет. Полицейские открыли огонь на поражение и мужчина погиб на месте. По предварительной информации, нападавший и убитая им украинка были знакомы.

Причиной убийства, как утверждается, стал отказ женщины встречаться с ним.

Издание fakt24.pl, уточняет, погибшего звали Павел Р., ему также было 26 лет.

Убитую звали Кристина В.

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Напомним, в Чехии украинца осудили на 17,5 лет за убийство секс-работницы.

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