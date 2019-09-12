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Поляк убил украинку, сбежал в Германию: Там его застрелили копы

Комментариев: 1
Причиной убийства стал отказ женщины встречаться с ним.
Поляк убил украинку, сбежал в Германию: Там его застрелили копы
© fakt24.pl.
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  • Преступление произошло в общественной прачечной, где работала Кристина
  • Преступник направил на правоохранителей пистолет, они открыли огонь на поражение
  • Преступник направил на правоохранителей пистолет, они открыли огонь на поражение
  • Преступление произошло в общественной прачечной, где работала Кристина
Поляк убил украинку, сбежал в Германию: Там его застрелили копы
Преступление произошло в общественной прачечной, где работала Кристина
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В городе Гожув-Велькопольски на западе Польши мужчина застрелил 26-летнюю украинку, после чего бежал в Германию. Немецкие правоохранители застрелили его при попытке задержания.

Об этом сообщает польское издание Interia Fakty.

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Отмечается, что трагедия произошла днем 11 сентября. По словам свидетелей, мужчина пришел в одну из общественных прачечных и застрелил сотрудницу, после чего скрылся. 26-летнего нападавшего объявили в розыск.

Правоохранители выяснили, что он бежал в Германию. Немецкие полицейские перехватили подозреваемого в окрестностях Берлина. Когда его автомобиль заблокировали, он вышел из машины и направил на правоохранителей пистолет. Полицейские открыли огонь на поражение и мужчина погиб на месте. По предварительной информации, нападавший и убитая им украинка были знакомы.

Причиной убийства, как утверждается, стал отказ женщины встречаться с ним.

Издание fakt24.pl, уточняет, погибшего звали Павел Р., ему также было 26 лет.

Убитую звали Кристина В.

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Напомним, в Чехии украинца осудили на 17,5 лет за убийство секс-работницы.

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Теги: Польша, Гнермания, убийство, украинка
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Комментариев (1)
ЗаУкраину    12.09.2019, 09:35
Оценка:  -2
ЗаУкраину
Ой дурак...ну среди пшеков как и среди других народов, тоже есть пиз*острадальцы.
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