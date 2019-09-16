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Говорить об улучшении отношений с Украиной еще рано – МИД РФ

Комментариев: 16
Смена власти в Киеве никак не повлияла на отношения двух стран, - сетуют в Кремле.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Instagram Марии Захаровой

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Пока не пришло время говорить об улучшении отношений между Украиной и Россией. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передают российские СМИ.

Не уверена, что наметились позитивные сдвиги. Я считаю, что надо констатировать конкретный шаг. Вот этот шаг (возвращение удерживаемых лиц – ред.) был более чем позитивным. Но какие будут тенденции - мне очень сложно сказать, - заявила Захарова.

Кроме того, представитель российской дипломатии указала на то, что позитивные изменения в контактах с украинским МИД пока отсутствуют. Смена главы украинского внешнеполитического ведомства не оказала влияния на отношения двух стран.

Напомним, в Кремле удивлены тем, что мир не приветствовал освобождение переданных России лиц. В МИД РФ отсутствие реакции мирового сообщества назвали проявлением двойных стандартов.

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Теги: МИД РФ, украино-российский конфликт, Мария Захарова
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Комментариев (16)
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Woodbrother    16.09.2019, 15:04
Оценка:  +8
Woodbrother
О каких то отношениях можно говорить только после полного вывода оккупационных войск из Крыма и Донбасса, после выплаты россией репараций, после обмена пленными.
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 15:49
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Вы ещё не упомянули публичного покаяния и обязательства в течении ста лет отдавать девочек-подростков в наложницы украинским фермерам!
А лично я в рамках проводимой мной акции, требую от РФ установки на буксир "Проворный" торпедных аппаратов!
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 15:01
Оценка:  -12
Зорян_и_Шкиряк
Какая симпатичная дама! С удовольствием бы ей вдул!
Woodbrother    16.09.2019, 15:05
Оценка:  +7
Woodbrother
Фу, она во всех палатках селигера перележала.
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 15:16
Оценка:  -9
Зорян_и_Шкиряк
Вы знаете, я сейчас посмотрел карту... Сколько того Селигера?! Селигер - всего лишь точка на ней!
сергей11    16.09.2019, 15:08
Оценка:  +9
сергей11
Не советую. Лечиться долго придётся..
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 15:17
Оценка:  -10
Зорян_и_Шкиряк
Хм... От чего?..
сергей11    16.09.2019, 15:21
Оценка:  +8
сергей11
Хотя бы от бешенства..)
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 15:42
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Так это же то, что надо! Если Вы конечно не о гидрофобии.
WTF2wtf    16.09.2019, 15:40
Оценка:  0
WTF2wtf
Лавров, ты, бл....????
Дебилоид ...
Духовный_скреп    16.09.2019, 14:58
Оценка:  +6
Духовный_скреп
Алкоголичка Машка с немытыми волосами опять чушь несёт.Украинцам нах...не нужны отношения с зачуханными,кровожадными ордынцами.
Зорян_и_Шкиряк    16.09.2019, 15:02
Оценка:  -10
Зорян_и_Шкиряк
Похоже, что Вы, батенька, гомосексуалист! Вас ещё не били на гей-парадах? )))
WTF2wtf    16.09.2019, 14:49
Оценка:  +7
WTF2wtf
пока не наблюдаем ни ухода российских оккупантов ни из Крыма, ни из Донбасса, как и всего остального (вроде начала выплат Украине за весь нанесенный Украине ущерб всей этой путинской войной) ...
МаюРацию    16.09.2019, 14:57
Оценка:  -10
МаюРацию
Болеете?
VSHIVANKA    16.09.2019, 15:00
Оценка:  -10
VSHIVANKA
ЧЕ ТЫ НОЕШЬ ЧМОШНИК ?!
ЧТО ТО НЕ УСТРАИВАЕТ , ТАК ВПЕРЕД ЗА ОРДЕНАМИ ХЭРОЙ ХУЕВ !!!
ИЛИ ВСЕ НАДЕЕТЕСЬ НА ХАЛЯВУ ОТ ХОЗЯЕВ , ЧТО ОНИ ЗА ВАС ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ БУДУТ ?!
ВЫ ИМ НАХЕР НЕ ВСРАЛИСЯ , ВЫ РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ , ВАС КАК ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ ИСПОЛЬЗУЮТ И ВЫБРОСЯТ.....)))
ВыВсеВрети    16.09.2019, 15:47
Оценка:  0
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА ВОЗБУДИЛАСЬ, ЗНАЧИТ БЫЛО...!...ГЫ-ГЫ-ГЫ
ТЫ ДУМАЕШЬ ДЫРКА, ЧТО ТЫ ХОЗЯЕВАМ ВСРА....!)))))))
ПОТЕШНЫЕ ВЫ С ХРОМОСОМАМИ!...)))))))
ВСЕ БУДИТ, ТЫ ТОЛЬКО ЖДИ!....))))))))
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