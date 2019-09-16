Говорить об улучшении отношений с Украиной еще рано – МИД РФ
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Пока не пришло время говорить об улучшении отношений между Украиной и Россией. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передают российские СМИ.
Не уверена, что наметились позитивные сдвиги. Я считаю, что надо констатировать конкретный шаг. Вот этот шаг (возвращение удерживаемых лиц – ред.) был более чем позитивным. Но какие будут тенденции - мне очень сложно сказать, - заявила Захарова.
Кроме того, представитель российской дипломатии указала на то, что позитивные изменения в контактах с украинским МИД пока отсутствуют. Смена главы украинского внешнеполитического ведомства не оказала влияния на отношения двух стран.
Напомним, в Кремле удивлены тем, что мир не приветствовал освобождение переданных России лиц. В МИД РФ отсутствие реакции мирового сообщества назвали проявлением двойных стандартов.
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А лично я в рамках проводимой мной акции, требую от РФ установки на буксир "Проворный" торпедных аппаратов!
Дебилоид ...
ЧТО ТО НЕ УСТРАИВАЕТ , ТАК ВПЕРЕД ЗА ОРДЕНАМИ ХЭРОЙ ХУЕВ !!!
ИЛИ ВСЕ НАДЕЕТЕСЬ НА ХАЛЯВУ ОТ ХОЗЯЕВ , ЧТО ОНИ ЗА ВАС ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ БУДУТ ?!
ВЫ ИМ НАХЕР НЕ ВСРАЛИСЯ , ВЫ РАСХОДНЫЙ МАТЕРИАЛ , ВАС КАК ТУАЛЕТНУЮ БУМАГУ ИСПОЛЬЗУЮТ И ВЫБРОСЯТ.....)))
ТЫ ДУМАЕШЬ ДЫРКА, ЧТО ТЫ ХОЗЯЕВАМ ВСРА....!)))))))
ПОТЕШНЫЕ ВЫ С ХРОМОСОМАМИ!...)))))))
ВСЕ БУДИТ, ТЫ ТОЛЬКО ЖДИ!....))))))))