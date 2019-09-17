В США супруги удочерили 8-летнюю украинку-карлика и бросили на произвол судьбы

Девочке изменили в документах ее возраст.

В настоящее время Кристин и Майкл уже состоят в разводе

В американском штате Индиана расследуется дело 45-летней Кристин Барнетт и 43-летнего Майкла Барнетта, которых обвиняют в пренебрежении родительскими обязанностями.

Об этом сообщает Daily Mail.

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В 2010 году супруги удочерили восьмилетнюю девочку из Украины, страдающую карликовостью. Спустя два года они изменили в документах ее возраст на 22 года и велели ребенку говорить посторонним, что она выглядит намного моложе своих лет. А в 2013 году, забрав трех своих сыновей, переехали в Канаду, бросив малолетнюю украинку одну в квартире, которую они для нее арендовали.

Больше “родители“ никогда не связывались со своей приемной дочкой. И не выделяли ей никаких денег, хотя и оплачивали жилье. Только лишь сейчас ситуацией заинтересовалась полиция.

Против супругов уже выдвинуты официальные обвинения. Кристин пыталась отрицать свою вину, утверждая, что ее приемная дочь была мошенницей, и что она однажды призналась, что на самом деле ей уже больше 18 лет. Однако врачи в ходе обследования подтвердили истинный возраст ребенка. Кристин также утверждала, что у девочки была склонность к социопатии.

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Несколько лет назад Барнетты стали героями газетных публикаций и телевизионных сюжетов — после того как Кристин написала книгу о воспитании своего сына-аутиста, который растет “гениальным физиком“ и интеллектуальный коэффициент которого выше, чем у Альберта Эйнштейна.

В возрасте 10 лет Джейкоб Барнетт поступил в университет, где потряс преподавателей своими знаниями и получил работу в качестве исследователя в области квантовой физики.

На телеканале CBS в одной из сцен видна сидящая за столом семья — в том числе и маленькая украинка, которая находится рядом с Кристин. В настоящее время Кристин и Майкл уже состоят в разводе.

Как сообщалось в январе 2018 года, возле Лос-Анджелеса супруги почти 30 лет держали в рабстве 13 детей.

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