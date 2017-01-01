Саудовская Аравия продала здание в Стамбуле, где был убит Хашогги – СМИ

Саудовское консульство переехало в район Сарыер провинции Стамбул, где находится консульство США.

Джамаль Хашогги был задушен сразу после того, как вошел в здание генконсульства

Власти Саудовской Аравии около месяца назад продали здание своего консульства в Стамбуле, в котором в октябре прошлого года был убит саудовский журналист Джамаль Хашогги. ОБ этом накануне сообщил телеканал Habeturk TV.

Отмечается, что здание, расположенное в престижном районе Стамбула Левент, было продано за треть рыночной цены. Данных о его новом владельце нет.

По информации телеканала, саудовская дипмиссия переехала в район Сарыер провинции Стамбул, где находится консульство США.

Утверждается, что для осуществления сделки с недвижимостью Саудовской Аравии необходимо было получить разрешение МИД Турции. Однако представитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил Middle East Eye, что у них нет никакой информации, подтверждающей акт купли-продажи.

Напомним, 2 октября Джамаль Хашогги исчез во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашогги. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.

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