Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Саудовская Аравия продала здание в Стамбуле, где был убит Хашогги – СМИ

Комментариев: 0
Саудовское консульство переехало в район Сарыер провинции Стамбул, где находится консульство США.
Джамаль Хашогги был задушен сразу после того, как вошел в здание генконсульства
Джамаль Хашогги был задушен сразу после того, как вошел в здание генконсульства

Власти Саудовской Аравии около месяца назад продали здание своего консульства в Стамбуле, в котором в октябре прошлого года был убит саудовский журналист Джамаль Хашогги. ОБ этом накануне сообщил телеканал Habeturk TV.

Отмечается, что здание, расположенное в престижном районе Стамбула Левент, было продано за треть рыночной цены. Данных о его новом владельце нет.

По информации телеканала, саудовская дипмиссия переехала в район Сарыер провинции Стамбул, где находится консульство США.

Утверждается, что для осуществления сделки с недвижимостью Саудовской Аравии необходимо было получить разрешение МИД Турции. Однако представитель турецкого внешнеполитического ведомства заявил Middle East Eye, что у них нет никакой информации, подтверждающей акт купли-продажи.

Напомним, 2 октября Джамаль Хашогги исчез во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Представители королевства сначала настаивали на том, что он покинул консульство живым. Однако 19 октября в Эр-Рияде все-таки признали, что журналист был убит внутри здания.

По данным СМИ, наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд мог отдать приказ об убийстве Хашогги. К аналогичному выводу пришли сотрудники турецких спецслужб.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Саудовская Аравия, убийства, Турция, журналист, Журналисты, убийство, Стамбул, консульство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь