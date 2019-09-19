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В парламенте Швейцарии устроили музыкальный протест

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Молодые люди начали петь песню, прервав таким образом заседание парламента, чтоби привлечь внимание к проблеме глобального потепления.

Заседание швейцарского парламента в четверг, 19 сентября, прервали около 40 протестующих, желающих таким образом привлечь внимание к проблеме изменения климата, сообщает The Local.

Климатические активисты из группы Klimastreik спели итальянскую народную песню Bella Ciao, которая стала глобальным гимном свободы.

Протест устроили, чтобы показать швейцарским депутатам, что молодые люди в стране хотят амбициозного и конкретного плана по борьбе с изменением климата, сказал один из демонстрантов швейцарскому информационному агентству SDA.

Активист добавил, что парламент обсуждает различные шаги, но времени для обсуждения не осталось.

Перерыв в парламентском заседании длился около пяти минут. Активисты игнорировали призывы президента нижней палаты парламента прекратить протест. В конце концов их вывели из помещения сотрудники службы безопасности.

Напомним, в ООН объявили чрезвычайную климатическую ситуацию.

Ранее сообщалось, что более 70 протестующих задержали у магазина Microsoft в Нью-Йорке. Активисты устроили сидячую забастовку в поддержку нелегальных иммигрантов.

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Теги: глобальное потепление, протесты, видео, Швейцария, песня, изменение климата
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Источник: korrespondent.net

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