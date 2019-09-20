КНДР может готовить к спуску новую подлодку - СМИ

Отмечается, что эксперты проанализировали спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs Inc.

На фото от 3 сентября вдоль набережной можно было увидеть по меньше мере 13 колоннообразных объектов, вокруг которых передвигался транспорт.

Уже 12 сентября между пристанью и водоемом появилась большая конструкция, которая занимает около 100 метров в длину.

Специалисты института Мидлбери полагают, что объект могут использовать для обслуживания и разработки субмарин, а также задействовать в программе баллистических ракет.