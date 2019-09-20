КНДР может готовить к спуску новую подлодку - СМИ
Эксперты зафиксировали на спутниковых снимках Северной Кореи возможные свидетельства работ по созданию субмарины.
Северная Корея может вести работы по созданию новой подводной лодки, способной нести баллистические ракеты. Об этом 20 сентября сообщил японский телеканал NHK со ссылкой на выводы специалистов Института международных исследований Мидлбери и компании Planet Labs Inc.
Отмечается, что эксперты проанализировали спутниковые снимки, сделанные компанией Planet Labs Inc.
На фото от 3 сентября вдоль набережной можно было увидеть по меньше мере 13 колоннообразных объектов, вокруг которых передвигался транспорт.
Уже 12 сентября между пристанью и водоемом появилась большая конструкция, которая занимает около 100 метров в длину.
Специалисты института Мидлбери полагают, что объект могут использовать для обслуживания и разработки субмарин, а также задействовать в программе баллистических ракет.
Напомним, в конце июля северокорейские СМИ сообщили, что лидер КНДР Ким Чен Ын осмотрел новую субмарину.
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