В Бразилии задержаны соучастники съемок порно с детьми в Кривом Роге

Следствие длилось более года по 63 эпизодам.

Бразильская полиция задержала трех человек за соучастие в изготовление детской порнографии на территории Украины.

Об этом сообщает “Первый Криворожский“.

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Задержаны соучастники пары, задержанной в Кривом Роге, которые снимали свою четырехлетнюю дочь в порно. Материалы по делу бразильским коллегам передали украинские правоохранители. Выяснилось, что среди задержанных две женщины, которые также использовали для съемок своих детей - в возрасте 5, 6 и 11 лет.

Напомним, в Кривом Роге в июне 2018 задержали родителей, которые снимали видео порнографического характера с собственной 4-летней дочерью. Задержанными оказались 30-летний отец и 29-летняя мать из Азербайджана. Пара приходится друг другу двоюродными братом и сестрой.

Девочка находилась на реабилитации, в конце июня она начала снова разговаривать. Следствие длилось более года по 63 эпизодам. Суд проходит в закрытом режиме.

Появились подробности задержания пары педофилов, которые

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