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Рядом с украинской границей заметили колонну российских танков

Комментариев: 15
Множество бронемашин засняли всего в 15 км от украинской территории.
Рядом с украинской границей заметили колонну российской бронетехники
Рядом с украинской границей заметили колонну российской бронетехники
Кадр из видео

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Колонну военной техники Вооруженных сил России заметили возле села Родионовка Ростовской области России, сообщает блогер Анатолий Штафан у себя на Facebook.

На опубликованном видео хорошо видно множество танков, а также БМП, САУ и военных грузовиков, которые, как утверждается, стоят в 15 км от границы с Украиной.

Военные учения, показ силы, ротация или стягивают войска к границе? Последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с различных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми надо быть постоянно, - пишет блогер.

Напомним, в России отреагировали на план США по прорыву системы ПВО Калининграда.

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Теги: колонна бронетехники, Россия, граница, видео
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Комментариев (15)
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Сеемма    20.09.2019, 19:56
Оценка:  0
Сеемма
Просто тактичная популяризация Формулы Штайнмайера. Что б технических недоразумений больше не случалось.
Woodbrother    20.09.2019, 19:33
Оценка:  +2
Woodbrother
Ищут лапти, где бы отправиться на вечный покой.
Андрей_и_Богдан    20.09.2019, 19:23
Оценка:  +6
Андрей_и_Богдан
Ищут возможность "заблудиться" в "отпуске"?!
WTF2wtf    20.09.2019, 19:24
Оценка:  +2
WTF2wtf
Она у них отработана за 5 лет этой путинской войны против Украины
WTF2wtf    20.09.2019, 19:19
Оценка:  +2
WTF2wtf
Опять на Донбасс перегоняют?
Все никак не устанут миллионам местных жизнь "улучшать" этим путинским кровавым говном, ублюдки ...
WTF2wtf    20.09.2019, 19:22
Оценка:  +1
WTF2wtf
Хотя они не стеснялись и прямо с российской территории расстреливать наши подразделения ...
Оккупанты херовы
haarp    20.09.2019, 19:14
Оценка:  -3
haarp
Вот для тех кто так снимает вертикально на телефонах в аду отдельный котел стоит.
Глод    20.09.2019, 19:13
Оценка:  +3
Глод
Вообще-то по своей территории они могут кататься на танчиках где хотят. Был бы интересен факт видеофиксации и их перемещения на территорию ОРДЛО.
WTF2wtf    20.09.2019, 19:20
Оценка:  +3
WTF2wtf
Они просто "исчезают" в Ростовской области ... а на Донбассе потом "танки из шахт", сотнями.
И так уже 5 лет
Глод    20.09.2019, 19:35
Оценка:  -1
Глод
Подземный тоннель, который ведет с территории РФ. А выход у него в одной из шахт?
Глод    20.09.2019, 19:35
Оценка:  -1
Глод
Подземный тоннель, который ведет с территории РФ. А выход у него в одной из шахт?
WTF2wtf    20.09.2019, 19:37
Оценка:  -2
WTF2wtf
Путина спроси - оно же лично копало ... для дебилоидов внутри самой россии
Духовный_скреп    20.09.2019, 19:09
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Дэавелинам юудет работа
haarp    20.09.2019, 19:15
Оценка:  -4
haarp
Джавелины на складах в Западной Украине .
Андрей_и_Богдан    20.09.2019, 19:22
Оценка:  +2
Андрей_и_Богдан
А ты значит кладовщик?
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