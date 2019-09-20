Рядом с украинской границей заметили колонну российских танков
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Колонну военной техники Вооруженных сил России заметили возле села Родионовка Ростовской области России, сообщает блогер Анатолий Штафан у себя на Facebook.
На опубликованном видео хорошо видно множество танков, а также БМП, САУ и военных грузовиков, которые, как утверждается, стоят в 15 км от границы с Украиной.
Военные учения, показ силы, ротация или стягивают войска к границе? Последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с различных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми надо быть постоянно, - пишет блогер.
Напомним, в России отреагировали на план США по прорыву системы ПВО Калининграда.
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