Рядом с украинской границей заметили колонну российских танков

Множество бронемашин засняли всего в 15 км от украинской территории.

Рядом с украинской границей заметили колонну российской бронетехники Кадр из видео

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Колонну военной техники Вооруженных сил России заметили возле села Родионовка Ростовской области России, сообщает блогер Анатолий Штафан у себя на Facebook.

На опубликованном видео хорошо видно множество танков, а также БМП, САУ и военных грузовиков, которые, как утверждается, стоят в 15 км от границы с Украиной.

Военные учения, показ силы, ротация или стягивают войска к границе? Последние дни в открытых источниках появляются все чаще такие видео с различных направлений приграничных районов. Поэтому готовыми надо быть постоянно, - пишет блогер.

Напомним, в России отреагировали на план США по прорыву системы ПВО Калининграда.

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