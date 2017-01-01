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В Казахстане перестанут использовать пластиковые пакеты

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К 2025 году Казахстан планирует отказаться от полиэтиленовых пакетов. Их заменят бумажными.
В Казахстане запретят пакеты
В Казахстане запретят пакеты
Getty Images

В Казахстане приняли решение о полом отказе от использования полиэтиленовых пакетов к 2025 году, сообщил портал Хабар 24 в пятницу, 20 сентября.
 
На территории страны полностью запретят продажу пластиковых пакетов. В настоящее время они раздаются в регионах Казахстана бесплатно.
 
Авторы инициативы, которую одобрили главы министерств экологии, геологии и природных ресурсов, национальной палаты Атамекен и Ассоциации экологических организаций Казахстана, предполагают, что такое решение позволит сократить потребление пластика на 30%.
 
Кроме того, пакетам уже найдена замена. В Казахстане много предпринимателей, которые уже делают биоразлагаемые пакеты, бумажные.

Напомним, ранее Новая Зеландия отказалась от пластиковых пакетов, а Германия запретит пластиковые пакеты с 2020 года.

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Теги: Казахстан, пластиковые пакеты, полиэтиленовые пакет
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Источник: korrespondent.net

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