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Экс-главу МВД Армении нашли мертвым

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На теле обнаружили огнестрельное ранение и возбудили дело о доведениее до самоубийства.
Айка Арутюняна нашли мертвым
Айка Арутюняна нашли мертвым
armenpress.am

В селе близ Еревана обнаружили тело бывшего главы полиции Армении Айка Арутюняна. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Следственного комитета Наиру Арутюнян.

Отмечается, что тело мужчины обнаружили в особняке, оно имело огнестрельное ранение.

Следствие возбудило дело по статье о доведении до самоубийства.

Известно, что Арутюнян был главой МВД в период с 1999 по 2003 года, с 2003 по 2008 он возглавлял полицию страны. Кроме того, наряду с экс-президентом республики Робертом Кочаряном он был свидетелем по делу о столкновения 1 марта 2008 года.

Напомним, в июне суд Армении снова принял решение об аресте бывшего президента Роберта Кочаряна. Ранее Кочаряну было предъявлено обвинение в свержении конституционного строя страны и получении взятки в особо крупном размере.

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Теги: МВД, смерть, самоубийство, Армения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Spiarmint    24.09.2019, 12:01
Оценка:  0
Spiarmint
Лучший свидетель - мертвый свидетель.
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