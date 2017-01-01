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В Афганистане уничтожили 30 боевиков

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Афганские силовики нанесли авиаудар по трем базам боевиков, в результате чего были также уничтожен склад с оружием.
Авиаудары наносились в провинции Бадахшан
Авиаудары наносились в провинции Бадахшан
Khaama Press (архивное фото)

По меньшей мере 30 боевиков движения Талибан ликвидированы в результате авианалета в провинции Бадахшан на северо-востоке Афганистана. Об этом во вторник, 24 сентября, сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, афганские истребители нанесли удар по трем базам боевиков, в результате чего были уничтожены также тайники с оружием.

Представители движения Талибан не комментируют факт авиаудара.

Напомним, на прошлой неделе в Афганистане произошли два теракта в один день, в результате чего около 50 погибло.

Перед этим в Афганистане убили одного из лидеров ИГ.

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Теги: Афганистан, Талибан, Боевики, авиаудар
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Источник: korrespondent.net

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