В Польше самоубийца выбросился из окна и упал прямо на украинца

Гражданин Украины находится в тяжелом состоянии в больнице, самоубийца – погиб на месте.

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В Варшаве был госпитализирован гражданин Украины, на которого из окна упал самоубийца. Об этом пишет “Европейская правда“ со ссылкой на польские СМИ.

Трагедия произошла в воскресенье вечером в центре польской столицы. В 22:40 с 18-го этажа жилой многоэтажки выпал 26-летний мужчина. По трагическому стечению обстоятельств, он упал прямо на 18-летнего украинца, сидевшего на скамейке под домом.

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Полиция не раскрывает подробностей происшествия, но местные СМИ описывают инцидент как самоубийство. Сообщается, что выпавший из окна мужчина погиб на месте, а украинец, на которого он приземлился, был доставлен в больницу без сознания с тяжелыми травмами головы. Врачи борются за его жизнь.

По неофициальной информации, комната, из которой выпал мужчина, была им арендована на одну ночь. На месте полиция обнаружила открытое окно.

Напомним, украинский омбудсмен заявил о резком росте числа проявлений ксенофобии в отношении украинцев в Польше.

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