Отмывал деньги Путина: Найден мертвым экс-глава эстонского Danske Bank

Через финскую строительную компанию, по данным следствия, отмыли около 140 миллионов евро .

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Бывший глава эстонского отделения Danske Bank Айвар Рехе был обнаружен мертвым.

Об этом сообщает ERR, передает УНН.

По данным эстонской общественной телерадиовещательной корпорации, тело Рехе было обнаружено возле его загородного дома, все указывает на то, что он покончил с собой.

Рехе пропал без вести в понедельник, 23 сентября, когда ушел из дома в неизвестном направлении. Полиция развернула масштабную операцию по его поискам.

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Эстонское отделение Danske Bank — крупнейшего коммерческого банка Дании — обвиняют в проведении сомнительных операций на сотни миллиардов евро, в том числе по отмыванию денег нерезидентов-россиян. Об этом, в частности, говорилось в расследовании OCCRP об офшорной империи бывшего директора инвестбанка “Тройка Диалог” Рубена Варданяна.

Расследование в отношении Danske Bank стало крупнейшим в своем роде. В Эстонии в рамках дела, возбужденного после заявления главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, были задержаны 10 бывших сотрудников. Рехе, как сообщалось, в их числе не было.

Как сообщалось 16 августа, полиция Финляндии расследует крупнейшее в истории страны отмывание денег в 140 миллионов евро.

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