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Глава МИД Израиля призвал мир признать Иерусалим столицей

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Дональд Трамп поддержал эту инициативу еще в 2017 году.
Министр иностранных дел Израиля выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН
Министр иностранных дел Израиля выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН
EPA/UPG

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил о том, что всем государствам мира следует признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда свои посольства.

Он высказал такое мнение на заседании Генеральной ассамблеи ООН 26 сентября 2019 года, сообщает "Укринформ".

“Я призываю все государства следовать примеру США и признать Иерусалим столицей Израиля”, - сказал Катц.

Он также поблагодарил президента США Дональда Трампа за перенос американского посольства в Иерусалим.

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“Никто не сможет отделить еврейский народ от его исторической родины и никому не удастся отделить нас от Иерусалима, нашей вечной столицы”, - подчеркнул дипломат.

Напомним, в 2017 году президент США заявил о признании Соединенными Штатами Иерусалима столицей Израиля и желании перенести туда свое посольство из Тель-Авива. Это решение вызвало широкую критику, прежде всего со стороны международного сообщества, в том числе ООН, в адрес администрации США.

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Теги: Израиль, Иерусалим, Тель-Авив
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