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Болтон: Ким Чен Ын не откажется от ядерного оружия добровольно

Комментариев: 1
По словам Джона Болтона, глава Северной Кореи сделает все возможное, чтобы поддерживать ядерную программу страны.
Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия - Болтон
Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия - Болтон
thequint.com

Бывший советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон не верит в то, что Северная Корея когда откажется от ядерного оружия. Об этом он заявил CNN во вторник, 1 октября.

"При нынешних обстоятельствах Ким Чен Ын никогда не откажется от ядерного оружия добровольно", - сказал Болтон.

По его словам, Ким Чен Ын "сделает все, что только может", чтобы поддерживать ядерную программу в своей стране.

Комментируя заявления Трампа, который считает отсутствие ядерных и ракетных испытаний доказательством действенности его стратегии по денуклеаризации, Болтон заметил: КНДР прекратила эти испытания, потому что технология уже существует.

Напомним, 6 августа КНДР осуществила запуски новых управляемых ракет под личным руководством лидера страны Ким Чен Ына.

КНДР обвинила США и Южную Корею в нарушении договоренностей

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Теги: Северная Корея, ядерное оружие, Болтон, КНДР, ядерна програма, Ким Чен Ын
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
страхшоссе    01.10.2019, 08:47
Оценка:  +1
страхшоссе
он же не такой дебил как наши президенты отдать рычаг управления
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