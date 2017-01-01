Москва оценила согласование формулы Штайнмайера

В РФ надеются, что согласование текста формулы Штайнмайера даст толчок реализации минских договоренностей.

В МИД России положительно оценили согласование так называемой формулы Штайнмайера на Минских переговорах по Донбассу. Об этом 1 октября сообщила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Положительно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведение сил и средств в Петровском и Золотом", - написала она.

По словам Захаровой, в России надеются, что "это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей".





По словам главы государства, на встрече в Минске также была достигнута договоренность о разведении войск еще на двух участках в Донбассе. Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера По словам главы государства, на встрече в Минске также была достигнута договоренность о разведении войск еще на двух участках в Донбассе.

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