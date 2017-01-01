Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Москва оценила согласование формулы Штайнмайера

Комментариев: 0
В РФ надеются, что согласование текста формулы Штайнмайера даст толчок реализации минских договоренностей.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
facebook.com/maria.zakharova
 
В МИД России положительно оценили согласование так называемой формулы Штайнмайера на Минских переговорах по Донбассу. Об этом 1 октября сообщила в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
 
"Положительно оцениваем согласование сегодня Контактной группой в Минске механизма введения особого статуса Донбасса и разведение сил и средств в Петровском и Золотом", - написала она.
 
По словам Захаровой, в России надеются, что "это создаст соответствующую атмосферу для дальнейшей реализации минских договоренностей".
 
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую формулу Штайнмайера.

По словам главы государства, на встрече в Минске также была достигнута договоренность о разведении войск еще на двух участках в Донбассе.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, МИД РФ, донбасс, переговоры в Минске, формула Штайнмайера
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь