Жертва французкого образования: Самоубийство директора школы спровоцировало протесты учителей

Трагедия произошла в парижском пригороде Пантене .

Во Франции 3 октября начались забастовки и акции протеста учителей после того, как 23 сентября покончила с собой директор начальной школы Кристин Ренон.

Об этом пишет Le Monde.

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Уточняется, что акции протеста проходят в день похорон Кристин Ренон. Протестующие собрались перед представительством министерства образования в парижском пригороде Бобиньи, а также в других департаментах Франции.

Руководители ряда школ в Пантене сегодня публиковали открытое письмо, в котором жалуются на ухудшение условий труда, низкие зарплаты и постоянное давление со стороны министерства образования.

58-летняя Кристин Ренон, директор школы Méhul в Пантене и педагог с 30-летним стажем, покончила с собой 23 сентября. Ее тело было найдено в дворе учреждения, которым она руководила.

За два дня до самоубийства Ренон написала письмо, в котором обвинила министерство образования в ухудшении условий работы. В письме она рассказала о своем выгорании, бесконечных и противоречивых реформах, навязываемых министерством, и одиночестве, которое испытывают директора школ.

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Министр образования Франции Жан-Мишель Бланке сказал в четверг о необходимости улучшать условия работы для директоров школ и предложил создать для этого специальный «наблюдательный комитет», в который должны войти учителя и члены профсоюзов. С таким заявлением он выступил в эфире радиостанции RTL.

#Montpellier #ChristineRenon des enseignants en colère se réunissent devant le rectorat après le suicide d’une de leur collègue pic.twitter.com/PcpzWpPyPY — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) 3 октября 2019 г.

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