В США полицейская перепутала квартиры и случайно застрелила соседа

Эмбер получила 10 лет тюрьмы, хотя ей грозил срок до 99 лет.

Полицейскую, которая по ошибке застрелила своего соседа, американский суд приговорил к 10 годам тюрьмы. В момент убийства американец Ботем Джин просто сидел на диване и ел мороженое. Вопреки всему ужасу такой трагедии, родственники жертвы простили убийцу.

Об этом сообщает BBC.

Работница полиции США Эмбер Гайгер, которая на момент убийства успела проработать в ведомстве четыре года, убила своего соседа по квартире Ботема Джина.

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По словам полицейской, она в темноте перепутала квартиры, и решила, что это ее квартира в которую проник грабитель. Представитель подразделения рейнджеров, который занимался расследованием дела, подтвердил, что из-за архитектурных особенностей дома его жители часто путали квартиры. Однако, представитель прокурора заявил, что это не могло быть ошибкой.

Убийство вызвало протесты в обществе, которые особенно обострились тогда, когда Гайгер собирались выдвинуть обвинение по статье “непредумышленное убийство“, которое подразумевает менее строгое наказание.

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В результате судебных слушаний, которые продолжались семь дней, полицейская признала, что убила “невинного человека“ и получила 10 лет тюрьмы, хотя ей грозил срок до 99 лет. На последнем заседании брат и отец погибшего заявили, что прощают Гайгер. “Я не хотел бы отправлять тебя в тюрьму, я люблю тебя как человека и не хочу, чтобы тебе было плохо“, - сказал брат Ботема. После этого они обнялись с Эмбер и долго не отпускали друг друга.

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