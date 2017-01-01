Мужчина убил 5 человек в австрийском курортном городе

25-летний мужчина пришел в полицию в курортном городе к востоку от Инсбрука и признался в пяти убийствах в воскресенье, 6 октября.

Австрийская полиция сообщила, что 25-летний мужчина находится под стражей после того, как убил свою бывшую девушку, ее семью и нового парня в альпийском курортном городе Кицбюэль, пишет AP.

25-летний мужчина пришел в полицию в городе к востоку от Инсбрука и признался в пяти убийствах в воскресенье, 6 октября.

Полиция говорит, что подозреваемый пошел к семейному дому своей бывшей девушки в 4 утра воскресенья, но ушел, когда ее отец открыл дверь. Затем он взял пистолет брата в собственном доме и вернулся.