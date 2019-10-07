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Итальянский велосипедист погиб на финише гонки

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Молодой спортсмен упал за 100 метров до цели и сильно ударился головой. Медикам не удалось его спасти.
Джованни Яннелли
Джованни Яннелли
facebook.com/D.S.Perpassione
 
Итальянский велосипедист Джованни Яннелли погиб в результате падения в 100 м от финиша на гонке Molino Dei Torti в Алессандрии. Об этом 7 октября сообщило издание La Gazetta dello Sport.
 
Отмечается, что  22-летний молодой человек ударился головой о бетонный парапет и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
 
В результате падения у него образовалась гематома, врачи удалили ее и ввели спортсмена в искусственную кому.
 
Несмотря на усилия медиков, Яннелли скончался, не приходя в сознание.
 
Велосипедист выступал за любительскую команду Hato Green Tea Beer из Прато. Его отец Карло Яннелли - вице-президент тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта.
 
Ранее соощалось, что японский путешественник, отправившийся в кругосветное путешествие на велосипеде, погиб в ДТП с грузовиком в Перу.
 

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Теги: велосипед, соревнования, спортсмен, велосипедист, погиб, велогонка
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Источник: korrespondent.net

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