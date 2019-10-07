Итальянский велосипедист погиб на финише гонки

Молодой спортсмен упал за 100 метров до цели и сильно ударился головой. Медикам не удалось его спасти.

Итальянский велосипедист Джованни Яннелли погиб в результате падения в 100 м от финиша на гонке Molino Dei Torti в Алессандрии. Об этом 7 октября сообщило издание La Gazetta dello Sport

Отмечается, что 22-летний молодой человек ударился головой о бетонный парапет и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В результате падения у него образовалась гематома, врачи удалили ее и ввели спортсмена в искусственную кому.

Несмотря на усилия медиков, Яннелли скончался, не приходя в сознание.

Велосипедист выступал за любительскую команду Hato Green Tea Beer из Прато. Его отец Карло Яннелли - вице-президент тосканского комитета Итальянской федерации велоспорта.

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