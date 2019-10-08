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В Африке впервые начали выпускать смартфоны

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Руанда начала выпускать первый в Африке смартфон. Разработчики считают, что новинка способна конкурировать с аналогичной продукцией Samsung.
Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки
Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки
twitter.com/KatlegoMaseng1

Руандийская компания Mara Phones приступила к производству первого в Африке смартфона собственной разработки. Об этом сообщила во вторник, 8 октября, издающаяся в Кигали газета The New Times.

Начался серийный выпуск двух моделей новинки - Mara X и Mara Z. Они используют операционную систему Android и в розничной продаже обойдутся покупателю в 175750 и 120250 руандийских франков ($190 и $130) соответственно.

Как считают руандийские разработчики, их новинка будет способна конкурировать с аналогичной продукцией Samsung. По мнению генерального директора Mara Group Ашиша Таккара, целевая группа из состоятельных руандийцев будет готова покупать его продукцию, не отличающуюся особой дешевизной, из-за ее высокого качества.

Выпуск смартфона знаменует переход Руанды к производству товаров с применением передовых технологий. "Мы стали первым в Африке изготовителем смартфонов", - говорит Таккар. В будущем Руанда намерена превратиться в региональный технологический центр.

 
До сих пор мировые компании занимались сборкой смартфонов в других странах Африки - Алжире, Египте, Эфиопии и ЮАР, однако компоненты для них импортируются, отметил Таккар. "Мы первыми принялись за полный цикл производства, включая материнские платы и более мелкие компоненты, - сказал он. - Всего при сборке одного смартфона требуются свыше тысячи деталей".

Строительство завода по производству смартфонов в Руанде обошлось в $24 млн, он способен выпускать до 1200 единиц продукции в сутки. Mara Group рассчитывает воспользоваться преимуществами континентальной зоны свободной торговли в Африке, соглашение в которой вступит в силу в июле 2020 года. Она объединит в общий рынок 55 стран и 1,3 млрд человек с суммарным годовым валовым внутренним продуктом в $3,4 трлн. Первые поставки смартфонов Mara Group планирует осуществить в Анголу и Демократическую Республику Конго.

Напомним, в КНДР представили смартфон "только для корейцев". Новейший гаджет не могут приобрести иностранцы, а продаваться он будет только на внутреннем рынке.

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Теги: Африка, смартфон, Руанда, мобильный телефон, смартфоны
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Boxerogos+    08.10.2019, 20:49
Оценка:  0
Boxerogos+
Когда выпустят ватафон на Соссии?
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