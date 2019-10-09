Турция начала вводить войска в Сирию - СМИ

Курды призывают международное сообщество противодействовать действиям Турции в Сирии.

Турецкие военные в среду, 9 октября, начали пересекать границу с Сирией. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на турецкого чиновника.

"Турецкие войска начали пересекать границу на северо-востоке Сирии, чтобы вынудить поддерживаемых США курдских бойцов отойти от границы", - говорит источник.

При этом министр национальной обороны Турции Хулуси Акар отметил, что "в настоящее время продолжается процесс переброски войск к границе и подготовки к проведению операции".

Как сообщает телеканал Al Arabiya, Силы демократической Сирии (СДС) призывают международное сообщество противодействовать Турции.

Представители СДС заявляют, что ситуация в районах северной Сирии до сих пор была нормальной, пока Турция не начала спецоперацию. Также они ссылаются на мнение общества, которое якобы не приемлет вторжения Турции в регион Сирии.

"Все жители региона, в том числе курды, арабы, сирийцы и ассирийцы, призывают международные коалиционные силы и международное сообщество противостоять жестокой турецкой угрозе, которая направлена на безопасность и стабильность и без того безопасного района", - говорится в заявлении СДС.

Демократические силы также заявляют, что начало турецкой военной операции означает полный отказ Анкары от механизма безопасности, который был реализован между тремя сторонами - Анкарой, международной коалицией и сирийскими демократическими силами.

Как сообщалось, Турция начала односторонние военные действия в "безопасной зоне" на северо-востоке Сирии. В то же время, США начали выводить войска из этого региона.

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