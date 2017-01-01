На Ближнем и Среднем — горячо. События в Ираке и Сирии

Массовые уличные выступления в Ираке и военная операция Турции на севере Сирии — главные военно-политические раздражители первой половины октября. Несмотря на кризис, нефть не торопилась дорожать.

В первых числах октября Ирак охватила волна протестов: десятки тысячи людей, преимущественно молодежь, вышли на улицы в разных частях страны с протестом против коррупции, безработицы и неспособности государства поддерживать безопасность, а также предоставлять хотя бы минимальные социальные гарантии, говорится в заметке в №19 Журнала Корреспондент.

Силы безопасности Ирака в Багдаде и ряде южных городов страны, где и были сосредоточены протесты, отреагировали с помощью водометов, слезоточивого газа, резиновых пуль и даже боевых патронов. По имеющейся информации, более сотни протестующих были убиты и несколько тысяч ранены.

Демонстрации не были возглавлены какой-либо политической силой или группой лидеров, что создало для находящегося примерно год у власти правительства премьер-министра Аделя Абдул-Махди серьезную проблему. Апогея протесты достигли 5-7 октября, после чего пошли на спад. Демонстранты штурмовали общественные здания, телеканалы, учреждения охраны правопорядка.

Внешние партнеры Ирака призывали правительство к сдержанности и диалогу, но получалось пока не очень.

Довольно симптоматично, что не остался в стороне главный шиитский лидер Ирака, великий аятолла Али аль-Систани, который призвал силы безопасности и протестующих не использовать насилие и раскритиковал иракских лидеров за неспособность искоренить коррупцию. Он призвал иракское правительство прислушаться к требованиям протестующих, «пока не стало слишком поздно».

Верховный лидер Ирана (в котором более 95% мусульман — шииты) Али Хосейни Хаменеи в своем Twitter заявил, что «враги» пытаются вбить клин между Тегераном и Багдадом в условиях беспорядков: «#Иран и #Ирак — это две нации, чьи сердца и души связаны друг с другом через веру в Бога и любовь к имаму Хусейну и потомству Пророка. Эта связь будет крепнуть с каждым днем».

9 октября самолеты ВВС Турции начали наносить удары по объектам на севере Сирии в рамках военной операции Родник мира. Турецкие медиа сообщили, что удары пришлись по позициям курдских боевиков в пограничном городе Рас-эль-Айне (провинция Хасака, северо-восток Сирии).

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о старте операции Родник мира, цель которой — борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГ.

EPA Турецкая военная операция в Сирии

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия.

Накануне было объявлено, что президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили создаваемую на северо-востоке Сирии зону безопасности. А 6 октября американские военные начали покидать наблюдательные посты на сирийско-турецкой границе.

Соратники-республиканцы жестко раскритиковали позицию Трампа по поводу вывода американского контингента из приграничного района — фигурировали такие словосочетания, как «предательство курдов». Впрочем, накануне Трамп пригрозил уничтожить экономику Турции в случае ее неверных действий в Сирии. Начало авиаударов в Северной Сирии привело к росту нефтяных котировок с $58 до $59 за баррель.