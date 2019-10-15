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В Саудовской Аравии оркестр испоганил гимн РФ: Соцсети комментируют ситуацию

Комментариев: 5
Во время искаженного исполнения российского гимна Путин сделал вид, что не заметил ошибок.
В Саудовской Аравии оркестр испоганил гимн РФ: Соцсети комментируют ситуацию
© скриншот
Фото 1/5
  • Пользователи соцсетей не стеснялись в выражениях
  • Пользователи соцсетей не стеснялись в выражениях
  • Пользователи соцсетей не стеснялись в выражениях
  • Пользователи соцсетей не стеснялись в выражениях
  • Пользователи соцсетей не стеснялись в выражениях
В Саудовской Аравии оркестр испоганил гимн РФ: Соцсети комментируют ситуацию
Пользователи соцсетей не стеснялись в выражениях
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Во время официального визита президента Российской федерации Владимира Путина в Саудовскую Аравию в королевском дворце Сальмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда его приветствовал оркестр Эр-Рияд.

Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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Во время исполнения официального российского гимна оркестр допустил ряд неточностей. Российский президент на досадный казус никак не отреагировал.

“По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца“, — написал Смирнов.

Исполнение гимна России перед Путиным развеселило соцсети - “Не пинайте трубача, он играет, как умеет“, пишут пользователи.

Как сообщалось в декабре 2018, на турнире в Норвегии гимн Беларуси перепутали с хитом ВИА Песняры.

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Теги: Путин, гимн, Саудовская Аравия, оркестр
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Комментариев (5)
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PINKIPAU    15.10.2019, 11:13
Оценка:  0
PINKIPAU
Говнище Путлер-капут.
PINKIPAU    15.10.2019, 10:54
Оценка:  -1
PINKIPAU
Слава Украине. Смерть российским оккупантам.
    15.10.2019, 10:45
Оценка:  0
Какая Россия, такой и гимн
Андрей_и_Богдан    15.10.2019, 10:49
Оценка:  -1
Андрей_и_Богдан
гимн совка
VSHIVANKA    15.10.2019, 10:58
Оценка:  0
VSHIVANKA
ТО ЛИ ДЕЛО ЗАУНЫВНАЯ ПЕСНЯ ПРО КАКУЮ-ТО ЩЕНЮ, КОТОРАЯ ВМЭРЛА.....)))
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