В Саудовской Аравии оркестр испоганил гимн РФ: Соцсети комментируют ситуацию

Во время искаженного исполнения российского гимна Путин сделал вид, что не заметил ошибок.

Пользователи соцсетей не стеснялись в выражениях

На весь экран Свернуть

Во время официального визита президента Российской федерации Владимира Путина в Саудовскую Аравию в королевском дворце Сальмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда его приветствовал оркестр Эр-Рияд.

Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Читай также: Франция опозорилась перед матчем отбора Евро-2020, перепутав гимны Албании и Андорры

Во время исполнения официального российского гимна оркестр допустил ряд неточностей. Российский президент на досадный казус никак не отреагировал.

“По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца“, — написал Смирнов.

Исполнение гимна России перед Путиным развеселило соцсети - “Не пинайте трубача, он играет, как умеет“, пишут пользователи.

По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца pic.twitter.com/nEjJqWtkxI — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 октября 2019 г.

Как сообщалось в декабре 2018, на турнире в Норвегии гимн Беларуси перепутали с хитом ВИА Песняры.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram