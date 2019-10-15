В Саудовской Аравии оркестр испоганил гимн РФ: Соцсети комментируют ситуацию
Во время официального визита президента Российской федерации Владимира Путина в Саудовскую Аравию в королевском дворце Сальмана бен Абдул-Азиза Аль Сауда его приветствовал оркестр Эр-Рияд.
Видео в Twitter опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
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Во время исполнения официального российского гимна оркестр допустил ряд неточностей. Российский президент на досадный казус никак не отреагировал.
“По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца“, — написал Смирнов.
Исполнение гимна России перед Путиным развеселило соцсети - “Не пинайте трубача, он играет, как умеет“, пишут пользователи.
По крайней мере, они старались: Саудовский оркестр пытается сыграть гимн России и борется до конца pic.twitter.com/nEjJqWtkxI— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 14 октября 2019 г.
Как сообщалось в декабре 2018, на турнире в Норвегии гимн Беларуси перепутали с хитом ВИА Песняры.
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