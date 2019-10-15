В окружении Кадырова проводят "зачистки" - росСМИ

Представители чеченской власти официально все отрицают.

Российские журналисты сообщают, что в Чеченской Республике уже несколько месяцев продолжаются репрессии против местных высокопоставленных чиновников и силовиков, в том числе приближенных к лидеру Чечни, Рамзану Кадырову.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает “Новая газета“.

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Как отмечается, у задержанных под пытками получают информацию о нелегальных бизнесах, описывают и отбирают практически все имущество. Тех, кого выпускают, обязывают заплатить в Фонд им. Ахмата Кадырова многомиллионные пожертвования.

Зачистки ближнего круга начались в первых числах августа, через несколько дней после увольнения с должности мэра второго по количеству жителей города Чечни, Аргуна, Ибрагима Темирбаева, влиятельного чеченского чиновника, который занимал свой пост 15 лет. По словам журналистов, он “обладал большой властью и плохой славой“.

Как отмечается, Кадырову в руки попали данные прослушки телефонных разговоров Темирбаева, в которых он и его собеседники критиковали главу Чечни.

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“Получив доступ к прослушке, Рамзан Кадыров в некотором роде открыл “ящик Пандоры“: слишком много близких людей оказались виновны в лицемерии, когда в лицо клялись в вечном братстве, а за глаза, оказывается, называли земляным червяком“, – говорится в материале.

В то же время, представители чеченской власти официально все отрицают.

“Никакие фейки “Новой газеты“ мы комментировать не намерены, про них никто даже не слышал у нас“, – заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров.

Как сообщалось в июне, в Чечне стреляли возле резиденции Кадырова.

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