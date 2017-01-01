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В Гонконге напали на лидера протестов

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На мужчину напала группа из пяти человек, вооруженная молотками. Его госпитализировали с тяжкими телесными повреждениями. Это уж второе нападение на него в начала протестов.
На лидера протестов в Гонконге совершили жестокое нападение
На лидера протестов в Гонконге совершили жестокое нападение
Getty Images

Один из лидеров протестов в Гонконге подвергся жестокому нападению. Об этом сообщает BBC в среду, 16 октября.

"Лидер одной из крупнейших продемократических групп в Гонконге подвергся нападению и был доставлен в больницу", - говорится в сообщении.

Согласно сообщениями в социальных сетях на Джимми Шема из Гражданского фронта прав человека, напали на улице. Пятеро мужчин избили его молотками. Шема получил тяжкие телесные повреждения. Это уже второй случай нападения на него с начала протестов в Гонконге.

Напомним, протесты в Гонконге идут уже почти четыре месяца. Они были спровоцированы планами местной администрации принять законопроект об экстрадиции, который предусматривал выдачу подозреваемых в совершении преступлений на материковую часть Китая.

В конце сентября протесты обострились, правительство Гонконга атаковали "коктейлями Молотова"Полицейские стреляли по протестующим.

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Теги: протесты, нападение, Гонконг, протесты в Гонконге
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Источник: korrespondent.net

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