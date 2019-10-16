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В Венесуэле разбился истребитель Су-30, погиб генерал

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился провести тщательное расследование для выяснения причин катастрофы.
Истребитель Су-30 во время учений в Венесуэле
Истребитель Су-30 во время учений в Венесуэле

Истребитель Су-30 ВВС Венесуэлы разбился в штате Гуарико в центральной части страны, оба пилота погибли. Об этом сообщило Министерство обороны страны в среду, 16 октября.

Инцидент произошел вскоре после того, как самолет взлетел с военной базы имени Мануэля Риоса. Истребитель следовал на авиабазу имени Луиса дель Валье Гарсии в пригороде венесуэльского города Барселона (штат Ансоатеги).

Отмечается, что самолетом управлял бригадный генерал Рауль Маркес Морильо. Также на борту находился капитан Хосе Салазар Нуньес.

"Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился провести тщательное расследование для выяснения обстоятельств и причин катастрофы. Создана специальная комиссия", – заявили в военном ведомстве.

Ранее в Венесуэле разбился вертолет, на борту которого находился генерал Нацгвардии. Тогда погибли два человека, среди которых и генерал, еще два были ранены.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, Венесуэла, авария, крушение, генерал, истребитель, Мадуро, Николас Мадуро
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Источник: korrespondent.net

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