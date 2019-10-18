Лукашенко рассказал, как Клинтону должность предлагал

Белорусский президент в кулуарах международного саммита в шутку предложил Ельцину дать Клинтону пост в Союзном государстве.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в шутку предлагал 42-му президенту США Биллу Клинтону пост в Союзном государстве. Об этом в пятницу, 18 октября, рассказал сам Лукашенко, выступая в Академии управления, сообщает БелТА.

"Я Ельцину говорю: "Слушай, Борис, давай ему (Клинтону - ред.) предложим должность?" Он на меня смотрит всерьез: "Какую?" Я говорю: "В Союзное государство его возьмем руководителем, он же у нас все равно с нашей подачи будет решать там проблемы", - рассказывает белорусский президент.

По его словам, такое предложение он сделал в кулуарах международного саммита, где встретился с тогдашними лидерами России и США. Американский президент собирался покидать свой пост и, по словам Лукашенко, пока не знал, чем будет заниматься дальше.

"Ельцин зычным голосом расхохотался, что все на нас обратили внимание. Клинтон тоже смеется, но не понимает, о чем мы говорим. Переводчик ему перевел - он еще больше начал смеяться", - продолжил Лукашенко.

Вместе с тем он высказал мнение, что президенту США будет тяжело руководить в Беларуси или России. "Придется заниматься и фермами, и картошкой, а не только мнениями людей. Понаблюдайте за работой президентов на постсоветском пространстве и нашего любимого и уважаемого Дональда Трампа - две большие разницы", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, две недели назад Лукашенко впервые встретился с Зеленским. Переговоры президентов прошли в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

Во время выступления Лукашенко призвал Запад "очнуться" и помочь Украине решить проблему Донбасса. Он считает, что Запад оставил Зеленского с Донбассом один на один и его "загрузили этим страшным грузом".

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