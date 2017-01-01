Интронизации императора Японии

Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад. На праздник в Токио приехали гости почти из 200 стран.

Император Японии Нарухито официально вступил на престол. На праздник в Токио приехали гости почти из 200 стран. Последнее восхождение на трон японского императора произошло 30 лет назад.

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Отметим, что в августе 2016 года император Акихито выступил с обращением к народу, в котором заявил, что планирует оставить трон в пользу Нарухито. Акихито считается 125-м императором династии, непрерывно правящей Японией с 660 года до нашей эры, когда первым японским монархом стал Дзимму.

В церемонии интронизации японского Императора Нарухито участвовали президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой Зеленской.

Глава государства сообщил, что для него большая честь принять участие в церемонии. Читай также: Зеленский в Японии сфотографировался с Шефиром, но без Богдана “Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека“, - сказал Зеленский.