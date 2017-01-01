KyivNotKiev: Британский аэропорт присоединился к компании украинского МИД #CorrectUA

Онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.

Второй по загруженности аэропорт Великобритании Гатвик исправил написание украинской столицы: из Kiev на Kyiv.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Великобритании.

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"Как сообщили нам в аэропорту Гатвик, сегодня в 11:25 приземлился рейс из #KyivNotKiev! Спасибо аэропорту Гатвик за использование отныне правильного написания!" - говорится в сообщении.

Напомним, онлайн-кампания МИД #CorrectUA за правильное написание на английском названия городов началась в октябре прошлого года.

Стоит отметить, в мире 55 международных аэропортов используют корректное написание столицы Украины.

Как сообщалось 8 октября, пресс-секретарь президента Украины “множит на ноль“ работу в рамках кампании украинского МИД #CorrectUA - KyivNotKiev, когда пишет в соих постах в соцсетях название украинской столицы в соответствии с фонетикой русского, а не украинского языка.

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