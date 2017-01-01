В Колумбии разбился военный вертолет

На момент крушения воздушного судна на борту находились шесть членов экипажа, два офицера и четыре унтер-офицера.

В Колумбии при крушении вертолета погибли шесть человек AP

В колумбийском муниципалитете Альбан разбился вертолет ВВС страны, в результате крушения воздушного судна погибли шесть человек. Уточняется, что все погибшие были членами экипажа воздушного судна.

Также в военном ведомстве сообщили, что разбившийся вертолет был в оптимальном состоянии. Борт несколько раз использовался для перевозки главы государства, а в 2017 году его использовал папа Римский Франциск во время своего визита в Колумбию.

Вертолет исчез после взлета с авиабазы Паланкеро в департаменте Кундинамарка. По предварительной информации, в момент крушения на борту судна находились два офицера и четыре унтер-офицера.

Причины аварии пока неизвестны, начато расследование.

Ранее два легких вертолета модели Robinson R22 столкнулись в воздухе в штате Техас.

В Афганистане разбился военный вертолет

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet