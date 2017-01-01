Чета Трамп заранее отпраздновала Хэллоуин на лужайке Белого дома
Президент США Дональд Трамп и его супруга, первая леди Мелания Трамп, 28 октября отпраздновали Хэллоуин в Белом доме. На праздник они пригласили юных американцев, которые были одеты в маскарадные костюмы.
В мире Хэллоуин празднуют в ночь с 31 октября на 1 ноября. Однако президентская чета предпочла начать праздновать его заранее.
Так, Мелания и Дональд Трамп пригласили в Белый дом детей и по традиции угощали их сладостями. Стоит отметить, что юные гости были одеты праздничные костюмы, а лидер США и первая леди предпочли появиться на празднике в обычной одежде.
Трамп был в классическом костюме, а Мелания надела стильное пальто от Michael Kors стоимостью примерно шесть тысяч долларов.
Cмотрите фотогалерею: Чета Трамп заранее отпраздновала Хэллоуин на лужайке Белого дома
Судя по довольным лицам детей, праздник удался. Особую атмосферу создавали и тематические декорации Белого дома. Так, поместье было украшено тыквами и черными ветвями деревьев, а зловещее настроение создавала оранжевая подсветка.
Ранее сообщалось, что Мелания Трамп оконфузилась на публике, когда не смогла разрезать ленточку на открытии монумента Джорджу Вашингтону после реконструкции.
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