Президент Чехии не признавал Крым российским - пресс-секретарь

Милош Земан придерживается своей прежней позиции, что Россия незаконно обозначила крымский полуостров своей территорией.

Президент Чехии Милош Земан не признавал аннексированный Крым частью России, сообщил его пресс-секретарь Иржи Овчачек, передает CTK.

Позиция президента Чехии "остается прежней – аннексия Крыма была и является незаконной", сказал Овчачек.

Также сообщается, что министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что "не стал бы приглашать таких людей на мероприятие (крымско-татарскую организацию "Къырым бирлиги", - ред.) на мероприятия, организованные МИДом".

"Однако администрация президента, как правило, не согласовывает с нашим ведомством приглашения", - подчеркнул Петршичек.

Напомним, ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан по случаю 101 годовщины создания Чехословакии 28 октября пригласил на торжественные мероприятия представителей лояльной к президенту РФ крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" (Крымское единство), и п ризнал Крым частью России.

Организация "Къырым бирлиги" является маргинальной частью крымско-татарского сообщества, выступает против крымско-татарского Меджлиса, однако выражает поддержку президенту РФ Владимиру Путину, и играет важную роль в российских и пророссийских СМИ.

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