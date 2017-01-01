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Президент Чехии не признавал Крым российским - пресс-секретарь

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Милош Земан придерживается своей прежней позиции, что Россия незаконно обозначила крымский полуостров своей территорией.
Милош Земан не признавал Крым российским
Милош Земан не признавал Крым российским
Президент Чехии Милош Земан не признавал аннексированный Крым частью России, сообщил его пресс-секретарь Иржи Овчачек, передает CTK. 
 
Позиция президента Чехии "остается прежней – аннексия Крыма была и является незаконной", сказал Овчачек.
 
Также сообщается, что министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что "не стал бы приглашать таких людей на мероприятие (крымско-татарскую организацию "Къырым бирлиги", - ред.) на мероприятия, организованные МИДом".
 
"Однако администрация президента, как правило, не согласовывает с нашим ведомством приглашения", - подчеркнул Петршичек.
 
Напомним, ранее сообщалось, что президент Чехии Милош Земан по случаю 101 годовщины создания Чехословакии 28 октября пригласил на торжественные мероприятия представителей лояльной к президенту РФ крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" (Крымское единство), и признал Крым частью России.
 
 
Организация "Къырым бирлиги" является маргинальной частью крымско-татарского сообщества, выступает против крымско-татарского Меджлиса, однако выражает поддержку президенту РФ Владимиру Путину, и играет важную роль в российских и пророссийских СМИ.

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Теги: Крымские татары, Крым, Чехия, Милош Земан, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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