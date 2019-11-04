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В Балтийском море нашли 900 бутылок "царского" алкоголя

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Шведские и исландские дайверы объединили усилия и подняли со дна около 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine.
На дне Балтийского моря нашли 900 бутылок редкого коньяка и ликера, сообщает The Local.
 
Алкоголь переправлялся из Франции в Российскую империю в 1917 году. Шведский пароход, перевозивший груз российскому царю Николю II, был затоплен немецкой подводной лодкой, так как алкоголь в то время считался контрабандной продукцией.
 
Обломки корабля были обнаружены в 1999 году, однако долгое время дайверы не могли добраться до груза из-за опасности.
 
 
После нескольких лет приготовлений шведские и исландские дайверы объединили усилия и подняли со дна около 600 бутылок коньяка De Haartman & Co и 300 бутылок ликера Benedictine.
 
Издание также обращает внимание на историческую ценность находки: найденный коньяк больше не производится.
 
Напомним, исследователи Atlantic Productions сняли на видео Титаник, который погрузился на океаническое дно в 1912 году в результате катастрофы.
 
Еще сообщалось, что ученые обнаружили на дне Филиппинского моря первый американский авианосец, потопленный японским летчиком-самоубийцей в 1944 году.
 

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Теги: алкоголь, ученые, находка, Балтийское море
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Источник: korrespondent.net

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