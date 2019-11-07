Пропагандиста РФ высмеяли на форуме за демократию в Страсбурге

Украинская делегация получила мощную поддержку.

Пропагандиста российского федерального телеканала Russia Today засмеяли в момент протеста украинской делегации на Всемирном форуме за демократию, который провели в Страсбурге. Видео инцидента попало в сеть.

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Это случилось во время дискуссии после лекции заместителя главреда RT Анны Белкиной.

Российская пропагандистка попросила слово и рассказала, почему СМИ потеряли доверие граждан. Во время выступления она вспомнила о негативных примерах из США.

Продюсер радио “Франс культура” Кристин Окрен спросила, почему Белкина для примера не вспомнила опыт России? После этих слов зал взорвался массовыми аплодисментами. Затем на большом экране показали карикатуру, которая высмеивала суть российской пропаганды.

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Карикатуру мгновенно создана художником известного парижского журнала Charlie Hebdo, который тоже присутствовал на форуме.

К слову, участники мероприятия активно поддерживали украинцев, когда они поинтересовались, почему организаторами был приглашен российский пропагандист.

Напомним, российские пропагандисты пытались спровоцировать Разумкова в Совете Европы. Российские журналисты пытались спровоцировать спикера ВР.

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