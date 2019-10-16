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В Киев приехал очередной кремлевский пропагандист росСМИ

Комментариев: 5
Корчевников награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” за то, что “профессионально освещал” события в Крыму.
В Киев приехал очередной кремлевский пропагандист росСМИ
© соцсети
Фото 1/5
  • Ведущий был внесен Украиной в санкционный список
  • Ведущий был внесен Украиной в санкционный список
  • Ведущий был внесен Украиной в санкционный список
  • Ведущий был внесен Украиной в санкционный список
  • Ведущий был внесен Украиной в санкционный список
В Киев приехал очередной кремлевский пропагандист росСМИ
Ведущий был внесен Украиной в санкционный список
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В Киев приехал российский телевизионный ведущий Борис Корчевников, который ездил в аннексированный Россией Крым.

Об этом сообщает журналист Евгений Агарков на своей странице в Facebook.

“Сейчас Боря поддерживает агрессию России против Украины. И уже не один год обливает грязью Украину. Боря тусит в Киеве уже несколько дней. А СБУ этого почему-то не замечает”, – пишет Агарков.

Уточняется, что Корчевников имеет российский ордена “За заслуги перед Отечеством” за то, что “профессионально освещал” события в Крыму. Ведущий был внесен Украиной в санкционный список за свою позицию относительно аннексии Крыма Россией и развязывания войны на Донбассе.

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“Еще в 2014-м году Борю внесли в список людей, которым запрещен въезд в Украину. И Боря все равно в украинской столице. Фоткается на майдане. На майдане, о котором Боря из эфиров российских телеканалов говорил, что Революцию достоинства спонсирует Америка. События на майдане он называл “Маски шоу” и в своей программе пытался раскрыть вопрос: “в чьих руках Украина”? Говорил о “голодных бунтах” и об американских политтехнологиях. Также рассказывал в своих программах об украинском следе в убийстве Бориса Немцова. А еще незаконно ездил в оккупированный Россией украинский Крым. Но, тем не менее, Боря в Киеве – тусит со священниками. В том числе, с победителем “Голоса страны” Александром Клименко, которого героизировали и прославляли десятки украинских СМИ”, – добавил журналист Евгений Агарков.

Как сообщалось 1 октября, в центре Киева вновь заметили ТВ-пропагандистов из РФ.

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Теги: пропаганда, война, Россия, оккупанты, россиянин, Киев
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Комментариев (5)
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nelci    16.10.2019, 11:34
Оценка:  -2
nelci
Корчевникова знают все ,особенно в Украине, а кто знает такого Е.Агаркого ? Почему?
Да потому, что журналист должен писать обо всех событиях, а не о том что нравится власти!
Кайдаш    16.10.2019, 11:23
Оценка:  +1
Кайдаш
Наче медом тут їм намазано....
Sancho-s    16.10.2019, 11:11
Оценка:  +1
Sancho-s
Приехало - понятно... Кто впустил???
Alcoolique    16.10.2019, 10:56
Оценка:  +2
Alcoolique
шлюха кремлевская
Sancho-s    16.10.2019, 10:55
Оценка:  +2
Sancho-s
Не боится бенеровцев? Сучёнышь
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