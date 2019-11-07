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В РФ пилот пассажирского лайнера посадил за штурвал свою девушку

Комментариев: 4
Появилось видео жесткого нарушения.
Пилот посадил за штурвал свою девушку
Пилот посадил за штурвал свою девушку
скриншот

В России начато уголовное производство против пилота авиакомпании ИрАэро, который посадил за штурвал пассажирского лайнера постороннюю женщину.

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Видео инцидента опубликовано в сети.

В Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что инцидент произошел 31 августа на борту самолетом Ан-24. Лайнер следовал по маршруту Якутск - Саккырыыр - Якутск.

Один из членов экипажа неправомерно провел в кабину девушку, не имеющую допуска и свидетельства для осуществления полетов с соответствующими квалификационными отметками, и передал ей управление воздушным судном, - сказано в сообщении.

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Напомним, самолет выкатился со взлетной полосы в аэропорту в Канаде. Инцидент произошел, когда в него как раз осуществлялась посадка пассажиров. Колесо самолета выехало за пределы асфальтированного покрытия.

 

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Теги: пилот, РФ, лайнер, штурвал
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Комментариев (5)
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Boxerogos    07.11.2019, 13:10
Оценка:  -8
Boxerogos
Его наверняка или уволят,или уволят,а затем посадят.А у нас его бы никто не тронул,ибо в стране нашей"писляпэрэможной" Законы не работают.
WTF2wtf    07.11.2019, 13:15
Оценка:  +4
WTF2wtf
У вас?
Угу ... пишет шизоидный бот-укринофоб из раши
Boxerogos    07.11.2019, 13:22
Оценка:  -3
Boxerogos
Старушка Виолетта,ты высралась под двумя никами,но не поумнела ни на йоту.Какие у тебя доказательства есть что я из раши?Ну кроме собственных параноидальных видений,конечно!))))))))))))) )))))
Хитрый-Лис    07.11.2019, 13:19
Оценка:  +3
Хитрый-Лис
У вас это тама где? В Ольгино?
sharry-sharry    07.11.2019, 13:37
Оценка:  -1
sharry-sharry
Чмо кацапское подзаборное,у тебя-это на твоей убогой и помойной мокшании,не примазывайся к Украине и укранцам.Тебе лично до украинцев и нашей страны,как до звезд....,ползти и ползти по помойке со своими отпрысками.
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