В РФ пилот пассажирского лайнера посадил за штурвал свою девушку

Появилось видео жесткого нарушения.

В России начато уголовное производство против пилота авиакомпании ИрАэро, который посадил за штурвал пассажирского лайнера постороннюю женщину.

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Видео инцидента опубликовано в сети.

В Следственном комитете Российской Федерации сообщили, что инцидент произошел 31 августа на борту самолетом Ан-24. Лайнер следовал по маршруту Якутск - Саккырыыр - Якутск.

Один из членов экипажа неправомерно провел в кабину девушку, не имеющую допуска и свидетельства для осуществления полетов с соответствующими квалификационными отметками, и передал ей управление воздушным судном, - сказано в сообщении.

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Напомним, самолет выкатился со взлетной полосы в аэропорту в Канаде. Инцидент произошел, когда в него как раз осуществлялась посадка пассажиров. Колесо самолета выехало за пределы асфальтированного покрытия.

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