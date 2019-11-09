Почти 180 ДТП произошло в канадском городе из-за снегопада

Снегопад в Эдмонтоне начался в ночь на 9 ноября. В результате выпало до 20 сантиметров снега.



Более 175 дорожно-транспортных происшествий произошло в канадском Эдмонтоне в провинции Альберта после мощного снегопада, сообщает

Более 175 дорожно-транспортных происшествий произошло в канадском Эдмонтоне в провинции Альберта после мощного снегопада, сообщает Global News

Снегопад начался в ночь на 9 ноября. В результате выпало до 20 см снега, а в городе произошло значительное число аварий. Полиция зафиксировала 176 ДТП. Не менее 13 человек получили травмы.







Highways in & around Edmonton partially to fully covered in snow.



This @511Alberta photo shows some interesting conditions at the Anthony Henday & Yellowhead East interchange.#yegwx #abwx #abstorm pic.twitter.com/iT83yJ5Azu — David Boles (@DavidJBoles) November 9, 2019



Австралию засыпает снегом

В городе продолжают работать около 600 единиц снегоуборочной техники. Осадки все еще продолжаются.

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