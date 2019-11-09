Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Почти 180 ДТП произошло в канадском городе из-за снегопада

Комментариев: 0
Снегопад в Эдмонтоне начался в ночь на 9 ноября. В результате выпало до 20 сантиметров снега.
Снег в канадском Эдмонтоне
Снег в канадском Эдмонтоне
twitter.com/DavidJBoles

Более 175 дорожно-транспортных происшествий произошло в канадском Эдмонтоне в провинции Альберта после мощного снегопада, сообщает Global News.
 
Снегопад начался в ночь на 9 ноября. В результате выпало до 20 см снега, а в городе произошло значительное число аварий. Полиция зафиксировала 176 ДТП. Не менее 13 человек получили травмы.
 
В городе продолжают работать около 600 единиц снегоуборочной техники. Осадки все еще продолжаются. 



Австралию засыпает снегом
 
Напомним, в октябре премьер центральной канадской провинции Манитоба Брайан Паллистер объявил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за сильного снегопада.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: ДТП, Канада, снег, авария, снегопад
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь