Американца казнили за убийство из-за пива

Незадолго до смертной казни появились новые свидетельства о том, что мужчина не стрелял в кассира, но судья заявил, что "их предоставили слишком поздно".

Рэй Кромарти до последней минуты говорил о том, что он не убийца Daily Mail

В США в тюрьме штата Джорджия 13 ноября был казнен 52-летний Рэй Кромарти, которого обвинили в убийстве человека. Якобы Кромарти застрелил кассира во время неудачного ограбления.

Об этом пишет Daily Mail.

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Преступление произошло еще весной 1994 года. Тогда Рэй Кромарти вместе с двумя своими сообщниками ограбил магазин. Злоумышленникам не удалось открыть кассу и поживиться наличностью, поэтому они скрылись, прихватив две упаковки пива.

Перед тем, как сбежать из магазина, Кромарти, по версии следствия и по словам его сообщников, выстрелил в кассира торгового заведения. Спустя трое суток подозреваемый был арестован.

Обвинительное заключение строилось на словах подельников мужчины, которые заявили, что он, якобы, сам признался им, что выстрелил в сотрудника магазина. В 1997 году Рэй Кромарти был приговорен к смертной казни.

Его адвокаты и дочь убитого кассира запрашивали проведение теста ДНК с имевшейся в распоряжении следствия одежды нападавшего, однако суд эти требования отклонил.

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Отмечается, что незадолго до смертной казни появились новые свидетельства о том, что Кромарти не убивал, но судья заявил, что “их предоставили слишком поздно“.

Кромарти казнили посредством летальной инъекции. Он отказался от последнего слова, но согласился на последнюю молитву. До самого последнего момента мужчина говорил о своей невиновности.

Напомним, что в Бангладеш суд приговорил к смертной казни 16 человек, которые сожгли заживо студентку.

Также 4 октября сообщалось, что в США полицейская перепутала квартиры и случайно застрелила соседа.

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