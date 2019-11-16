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Украина разрешила Молдове дополнительную перевозку товаров

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Грузоперевозчики уже несколько месяцев пытаются добиться от властей решения проблемы разрешительных документов на международные перевозки грузов.
Россия также предоставила на 2019 год дополнительно 500 разрешений
Россия также предоставила на 2019 год дополнительно 500 разрешений
novinite.ru (архівне фото)
Украина предоставила Молдове на 2019 год дополнительно 3 тыс. разрешений на грузоперевозки по своей территории, заявило Национальное агентство автомобильного транспорта (ANTA), передает Moldpres.
 
Разрешения на перевозку типа "Украина двусторонняя / транзит" будут выдавать транспортным компаниям по одному на автомобиль грузоподъемностью более 3,5 тонны или общей массой более 6 тонн.
 
Ранее Минэкономики и Мининфраструктуры Молдовы сообщили, что Россия также предоставила на 2019 год дополнительно 500 разрешений.
 
Грузоперевозчики уже несколько месяцев пытаются добиться от властей решения проблемы разрешительных документов на международные перевозки грузов.
 
Особенно остро вопрос стоит на украинском-российском направлении. Транспортники утверждают, что в недостатке разрешений, а также в возникновении черного рынка, на котором некоторые компании торгуют разрешениями, виновата власть. В Минэкономики говорят, что в ситуации виновата Россия, которая ввела квоты на разрешения.
 
Перед этим Киев ввел новые ограничения на дорогах для грузовиков.
 
Ранее сообщалось, в Киеве введут постоянное ограничение для грузовиков.

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Теги: Минэкономики, Молдова, грузовик, ограничение, Мининфраструктуры
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
nelci    16.11.2019, 16:35
Оценка:  0
nelci
Как же хочется каждому ведомству стрельнуть в свою ногу и что то поиметь с этого...
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