В Индии разбился военный самолет

Самолет МиГ-29К столкнулся при взлете со стаей птиц, что привело к возгоранию двигателя и падению. Оба пилота удачно катапультировались.

В Индии в субботу, 16 ноября, разбился самолет МиГ-29К, сообщает ТАСС.

"Сегодня около полудня двухместный истребитель МиГ-29К в ходе обычного тренировочного полета столкнулся со стаей птиц после взлета с авиабазы ВМС Ханса в районе Даболим в Гоа", - цитирует информагентство представителя ВМС.

Оба пилота истребителя благополучно катапультировались. С ними пообщался министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

"Я молюсь за их хорошее здоровье и благополучие", - написал Раджнахт Сингх на своей странице в Twitter.

Напомним, накануне сообщалось, что самолет с премьером Болгарии экстренно сел из-за поломки.

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