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Новейший российский БПЛА "Орион" рухнул под Рязанью

Комментариев: 5
Падение произошло в 70 метрах от жилых домов .
Новейший российский БПЛА "Орион" рухнул под Рязанью
© ya62.ru
Фото 1/5
  • Недалеко от жилого дома упал беспилотный летательный аппарат "Орион"
  • Недалеко от жилого дома упал беспилотный летательный аппарат "Орион"
  • Недалеко от жилого дома упал беспилотный летательный аппарат "Орион"
  • Недалеко от жилого дома упал беспилотный летательный аппарат "Орион"
  • Недалеко от жилого дома упал беспилотный летательный аппарат "Орион"
Новейший российский БПЛА "Орион" рухнул под Рязанью
Недалеко от жилого дома упал беспилотный летательный аппарат "Орион"
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В Рязанской области Российской Федерации в 70 метрах от жилых домов потерпел крушение беспилотный летательный аппарат “Орион“.

Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на местные СМИ.

Дрон упал рядом с жилыми домами, в месте, где часто гуляют местные жители. В пресс-службе губернатора Рязанской области признали, что “Орион“ рухнул в 70 метрах от жилых домов.

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Он упал во время испытательного полёта до аэропорта Протасово. При этом подчеркнули, что пострадавших нет. Причины крушения пока не уточняются. По данным ТАСС, проблемы у беспилотника начались ещё до посадки.

“Орион“ считается первым российским БПЛА, полностью спроектированным в РФ и построенным только из российских комплектующих. В августе в Минобороны РФ отчитались о начале его серийного производства.

Как сообщалось 3 октября, в США при падении самолета времен Второй мировой погибли семь человек.

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Теги: дрон, беспилотник, авиакатастрофа, Россия
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Комментариев (6)
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KLISS    17.11.2019, 12:36
Оценка:  0
KLISS
звичайний ПЯТУХ
Колишній-східняк    17.11.2019, 12:22
Оценка:  +1
Колишній-східняк
Анало говнет.
ЗовПрироды    17.11.2019, 12:20
Оценка:  +1
ЗовПрироды
Жопорукая россия
Запустила хлам в полет
Из отечественных досок
Беспилотный самолет

Был полет непредсказуем
В небе гайки он терял
И в финале своей жизни
На болото он упал.
ВосставшийИзБана    17.11.2019, 12:08
Оценка:  +4
ВосставшийИзБана
Даже если он из картона - он все равно тяжелее воздуха. Надо было к нему шарики с гелием прицепить.
Georg55    17.11.2019, 11:42
Оценка:  +8
Georg55
полностью спроектированным в РФ и построенным только из российских комплектующих ...Вот так оно и летает!!!
Кайдаш    17.11.2019, 11:41
Оценка:  +6
Кайдаш
Почему я не удивлён?
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