Новейший российский БПЛА "Орион" рухнул под Рязанью

Падение произошло в 70 метрах от жилых домов .

В Рязанской области Российской Федерации в 70 метрах от жилых домов потерпел крушение беспилотный летательный аппарат “Орион“.

Об этом сообщает Tjournal со ссылкой на местные СМИ.

Дрон упал рядом с жилыми домами, в месте, где часто гуляют местные жители. В пресс-службе губернатора Рязанской области признали, что “Орион“ рухнул в 70 метрах от жилых домов.

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Он упал во время испытательного полёта до аэропорта Протасово. При этом подчеркнули, что пострадавших нет. Причины крушения пока не уточняются. По данным ТАСС, проблемы у беспилотника начались ещё до посадки.

“Орион“ считается первым российским БПЛА, полностью спроектированным в РФ и построенным только из российских комплектующих. В августе в Минобороны РФ отчитались о начале его серийного производства.

Как сообщалось 3 октября, в США при падении самолета времен Второй мировой погибли семь человек.

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