Парламентские выборы в Беларуси завершились

Предварительные итоги голосования должны появиться ночью. Наиболее высокая явка зафиксирована в Могилевской области, самая низкая - в Минске.

В Беларуси в 20:00 по местному времени завершилось голосование по выборам в палату представителей. Об этом сообщает агентство БелТА в воскресенье, 17 ноября.

Предполагается, что предварительные итоги голосования станут известны ночью. Комментируя ход выборов, глава ЦИК страны Лидия Ермошина сообщила, что по данным на 18:00 (17:00 по Киеву) в голосовании приняли участие более 70% граждан.

Голосование было признано состоявшимся практически во всех избирательных округах, за исключением центра Гродно.

Наиболее высокая явка была зафиксирована в Могилевской области (более 77%). Меньше всего жителей на участки для голосования пришли в Минске (58,76%). Более 35% проголосовали досрочно.

Сообщается, что на 110 мест в палате представителей претендовали 514 кандидатов от 12 партий и нескольких общественных движений. Часть оппозиционеров при этом к выборам не допустили.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Лукашенко идет на новый президентский срок. Белорусский лидер заявил, что "обязан" выдвинуть свою кандидатуру, но держаться "синими пальцами" за свое кресло не будет.

Интрига есть. Выборы в парламент Беларуси

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