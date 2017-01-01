В Японии нашли топливный стержень
Предмет с надписью ядерный топливный стержень был обнаружен в городе Миякодзима в префектуре Окинава.
Отмечается, что находка была сделана в небольшом городке Миякодзима в самой южной префектуре Окинава.
Местные власти направили запрос военным, отряд которых прибыл на место инцидента и в настоящее время проводит замеры радиационного фона.
Пока неизвестно, откуда в этом регионе мог взяться топливный стержень, так как атомных станций на Окинаве нет.
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