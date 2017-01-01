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В Японии нашли топливный стержень

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Предмет с надписью ядерный топливный стержень был обнаружен в городе Миякодзима в префектуре Окинава.
На юге Японии нашли топливный стержень
На юге Японии нашли топливный стержень
ryukyushimpo.jp/
 
На юге Японии нашли предмет, похожий на топливный стержень с атомной электростанции. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила газета Ryukyu Shimpo.
 
Отмечается, что находка была сделана в небольшом городке Миякодзима в самой южной префектуре Окинава.
 
Местные власти направили запрос военным, отряд которых прибыл на место инцидента и в настоящее время проводит замеры радиационного фона.
 
Пока неизвестно, откуда в этом регионе мог взяться топливный стержень, так как атомных станций на Окинаве нет.
 

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Теги: Япония, АЭС, ядерное топливо
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Источник: korrespondent.net

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