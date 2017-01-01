В Японии нашли топливный стержень

Предмет с надписью ядерный топливный стержень был обнаружен в городе Миякодзима в префектуре Окинава.

На юге Японии нашли предмет, похожий на топливный стержень с атомной электростанции. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщила газета Ryukyu Shimpo

Отмечается, что находка была сделана в небольшом городке Миякодзима в самой южной префектуре Окинава.

Местные власти направили запрос военным, отряд которых прибыл на место инцидента и в настоящее время проводит замеры радиационного фона.

Пока неизвестно, откуда в этом регионе мог взяться топливный стержень, так как атомных станций на Окинаве нет.

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