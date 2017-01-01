Подавшего милостыню француза оштрафовали на 100 евро

Мужчина отдал несколько сантимов нищенствующей женщине, и получил за это штраф в 100 евро.



Пассажира был оштрафован железнодорожной полицией Тулузы за дачу милостыни женщине. Сумма штрафа составила 100 евро, сообщает

Пассажира был оштрафован железнодорожной полицией Тулузы за дачу милостыни женщине. Сумма штрафа составила 100 евро, сообщает France 3 Occitanie

Отмечается, что молодой человек забрал сдачу в размере 70 сантимов в автомате по продаже билетов и передал ее нуждающейся матери с ребенком.



Сам пассажир намерен добиться пересмотра решения и заявил, что деньги вручил добровольно, а женщина у него их не просила.



Национальная компания французских железных дорог оказала ему поддержку и планирует аннулировать этот штраф.







100-летняя саудовская нищенка умерла, успев скопить на черный день миллион долларов

Как известно, во Франции действуют запрет на дачу милостыни попрошайкам.

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