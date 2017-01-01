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Подавшего милостыню француза оштрафовали на 100 евро

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Мужчина отдал несколько сантимов нищенствующей женщине, и получил за это штраф в 100 евро.
Во Франции запрещено давать милостыню попрошайкам
Во Франции запрещено давать милостыню попрошайкам
АР (архив)

Пассажира был оштрафован железнодорожной полицией Тулузы за дачу милостыни женщине. Сумма штрафа составила 100 евро, сообщает France 3 Occitanie.
 
Отмечается, что молодой человек забрал сдачу в размере 70 сантимов в автомате по продаже билетов и передал ее нуждающейся матери с ребенком.
 
Сам пассажир намерен добиться пересмотра решения и заявил, что деньги вручил добровольно, а женщина у него их не просила.
 
Национальная компания французских железных дорог оказала ему поддержку и планирует аннулировать этот штраф.
 
Как известно, во Франции действуют запрет на дачу милостыни попрошайкам.

100-летняя саудовская нищенка умерла, успев скопить на черный день миллион долларов
 
Ранее сообщалось, что в Бразилии мужчина убил бездомную, которая попросила у него один реал.

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Теги: Франция, штраф, милостыня
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Источник: korrespondent.net

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