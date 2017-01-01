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Под мостом в Лондоне выбросило кита

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Причины и обстоятельства появления и смерти кита выясняются.
Иллюстрационное фото / Горбатый кит
Иллюстрационное фото / Горбатый кит
Вики

В Лондоне у берега реки Темза под мостом Бэттерси было обнаружено тело кита длиной в 10 метров. По предварительным данным, кит принадлежит к семейству полосатиков, сообщает BBC. 

Городские власти Лондона заявили, что “будут стремиться безопасно извлечь кита на выходных“

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Также власти города рассказали, что найденный кит скорее всего относится к семейству полосатиков. Его вес может составлять 10 тонн.

Обычно такие киты предпочитают холодные воды. Они обитают в  Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах.

Тело кита отвезут в местный зоопарк для вскрытия. 

Напомним, ранее в Одесской области браконьеры напали на сотрудников нацпарка.

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Теги: Англия, Лондон, кит
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