Под мостом в Лондоне выбросило кита

Причины и обстоятельства появления и смерти кита выясняются.

В Лондоне у берега реки Темза под мостом Бэттерси было обнаружено тело кита длиной в 10 метров. По предварительным данным, кит принадлежит к семейству полосатиков, сообщает BBC.

Городские власти Лондона заявили, что “будут стремиться безопасно извлечь кита на выходных“

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Также власти города рассказали, что найденный кит скорее всего относится к семейству полосатиков. Его вес может составлять 10 тонн.

Обычно такие киты предпочитают холодные воды. Они обитают в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах.

Тело кита отвезут в местный зоопарк для вскрытия.

Напомним, ранее в Одесской области браконьеры напали на сотрудников нацпарка.

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