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Женщина провела в пустыне две недели без провизии

Комментариев: 1
Вместе с австралийкой было двое ее друзей, которые до сих пор считаются пропавшими без вести.
Австралийка выжила после двух недель в пустыне без еды и воды
Австралийка выжила после двух недель в пустыне без еды и воды
ABC News

Полиция Австралии нашла живой местную жительницу, пропавшую две недели назад в пустыне. Об этом сообщает издание ABC.

Жительница Австралии Тамра МакБи-Райли вместе с двумя своими друзьями Клэр Хокридж и Фу Тран отправились в путешествие по континенту две недели назад. В самом начале пути машина туристов застряла в русле реки Финк.

Австралийцы безуспешно пытались высвободить транспорт на протяжении трех дней. Затем они решили пойти пешком на поиски людей. Туристы оставили на машине записку с предполагаемыми координатами своего маршрута.

Воды у австралийцев не было, а из еды осталась пачка печенья. Благодаря записке полиция и нашла МакБи-Райли. Ее доставили в больницу с обезвоживанием и сильными солнечными ожогами. Клэр Хокридж и Фу Тран числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что полуголый мужчина четыре дня выживал среди крокодилов. Также Корреспондент писал о том, что британка показала последствия шоу на выживание.

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Теги: Австралия, фото, пустыня, инцидент, выживание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Иван    02.12.2019, 18:56
Оценка:  0
Иван
Съела
Евроскептик    02.12.2019, 19:20
Оценка:  0
Евроскептик
100 %!Без воды живут только 7дней.И явный бред,что по пустыне ехали без запаса воды.Да и застряли они возле реки.Брехло людоедское.
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