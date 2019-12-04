Президент Казахстана не считает оккупацию Крыма аннексией

Новый глава Казахстана рассказал о своем отношении к России и ее действиям относительно Крыма.

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Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев не хочет называть российскую оккупацию Крыма аннексией. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос о том, было ли правительство Казахстана напугано событиями в Украине, в частности войной и аннексией Крыма, Токаев сказал, что не называет произошедшее с Крымом аннексией.

Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства, - сказал он.

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Также Токаев напомнил, что “минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева“:

Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта, - отметил глава Казахстана.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен предложить на встрече “нормандской четверки“ в Париже новый формат переговоров по Крыму.

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