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Президент Казахстана не считает оккупацию Крыма аннексией

Комментариев: 13
Новый глава Казахстана рассказал о своем отношении к России и ее действиям относительно Крыма.
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев
wikimedia.org

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Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев не хочет называть российскую оккупацию Крыма аннексией. Об этом он сообщил в интервью Deutsche Welle.

Отвечая на вопрос о том, было ли правительство Казахстана напугано событиями в Украине, в частности войной и аннексией Крыма, Токаев сказал, что не называет произошедшее с Крымом аннексией.

Во-первых, мы не называем то, что произошло в Крыму, аннексией. То, что произошло, то произошло. Аннексия – это слишком тяжелое слово применительно к Крыму. Во-вторых никакого страха, как вы говорите, не было, поскольку у нас, как я уже сказал, абсолютно доверительные, добрососедские отношения с Российской Федерацией. Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства, - сказал он.

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Также Токаев напомнил, что “минские переговоры были начаты, по сути, по инициативе Нурсултана Назарбаева“:

Правда, он тогда предложил Астану, но в силу логистики и удаленности от Европы было принято решение проводить эти переговоры в Минске. На сегодняшний день минские соглашения, по сути, являются единственным правовым документом, который может привести в конечном счете к урегулированию так называемого украинского конфликта, - отметил глава Казахстана.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен предложить на встрече “нормандской четверки“ в Париже новый формат переговоров по Крыму.

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Теги: Крым, аннексия Крыма, Россия, Казахстан, переговоры в Минске
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Комментариев (14)
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BROKER666    04.12.2019, 13:37
Оценка:  +1
BROKER666
сказал один диктатор о действиях другого... прогиб засчитан... и вообще азиаты помогают один другому
Глод    04.12.2019, 13:28
Оценка:  +1
Глод
Пока казахи дружат с РФ - им нечего боятся. Но стоит только отвернуться ...
Woodbrother    04.12.2019, 13:34
Оценка:  +1
Woodbrother
В Казахстане уже была попытка организации народной республики россисйскими террористами. Их перестреляли как бешенных собак.
Антибес    04.12.2019, 13:39
Оценка:  -3
Антибес
Старушка Виолетта,а ты,вероятно,эту организацию возглавляла,не так ли,полоумная бабушка?)))))
Sancho-s    04.12.2019, 13:46
Оценка:  +2
Sancho-s
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Lyonya-Space    04.12.2019, 13:21
Оценка:  +2
Lyonya-Space
"Позавчера забрали одного соседа, я и другой сосед не вышли. Вчера забрали другого, я не вышел. Сегодня пришли за мной, выйти уже некому...."
Антибес    04.12.2019, 13:26
Оценка:  -4
Антибес
Презик,под каким бы ты ником не кукарекал,суть не меняется.Твоё место в хозяйской попке.И это твоя судьба.)))))
Sancho-s    04.12.2019, 13:45
Оценка:  +2
Sancho-s
У тебя шиза, жополюб
Антибес    04.12.2019, 13:15
Оценка:  -3
Антибес
И снова зрадушка подкралась.И снова к нам пришла ганьба.)))))
Graddfeydd    04.12.2019, 13:07
Оценка:  +1
Graddfeydd
"Изначально мы верили в мудрость, порядочность российского руководства" - ну-ну.

Если всякие макроны дадут РФ соскочить на Донбассе, следующим местом "защиты русскоязычных" станет либо Беларусь (если там появится проевропейская власть), либо Казахстан. В НАТОвскую Прибалтику зассут полезть.
fkrfyfan    04.12.2019, 13:04
Оценка:  -3
fkrfyfan
Опять нацистам -бандерлогам дали ссаной тряпкой по морде
Sancho-s    04.12.2019, 12:56
Оценка:  +1
Sancho-s
Когда этот през станет случайно губернатором, тоже так считать будет?
Антибес    04.12.2019, 13:17
Оценка:  -2
Антибес
Презик использованный,а тебе какое дело?Вот когда он им станет,тогда и будешь кукарекать.А пока засунься в хозяйскую попу и не ворушись.)))))
Sancho-s    04.12.2019, 13:44
Оценка:  +2
Sancho-s
Штопаный троляка строчи дальше за свои серебренники, может тебя наградят ногой в сраку
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