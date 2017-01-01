Опубликовано расследование о компании возившей в Крым "зеленых человечков"

Журналисты обнаружили более сотни европейских, американских, российских и украинских компаний, нарушающих международные санкции в отношении Крыма.

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Компании, которые перевозили оккупантов, так называемых “зеленых человечков“ (представителей ВС РФ без опознавательных знаков) в 2014 году, до сих пор работают на Керченской переправе, почти четыре года нарушали санкции Евросоюза.

Об этом стало известно в ходе совместного расследования проекту Радио Свобода и “Голоса Америки“ “Настоящее время“ и антикоррупционного проекта “Муниципальный сканер“. Масштабное расследование, которое длилось почти два года, получило название “Крымский архив“.

Компании, которые нарушали санкции, входят в большую транспортную группу “АнРуссТранс“, которую контролируют бывший заместитель министра путей сообщения России Александр Анненков и его семья.

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Компания “ТИС-Крым“, перевозившая российских военных (“зеленых человечков“) - в Крым, зарегистрировалась в российском реестре в 2015 году. Ее основателем была киевская фирма “Техинвестсервис“, и в свою очередь через несколько кипрских компаний принадлежит Анненкову.

В 2017 году среди учредителей появилась кипрская компания Avimalink Enterprises LTD, которую тоже контролирует Анненков. Брюссель после аннексии Крыма Россией в 2014 году запретил европейским компаниям инвестировать в транспортную сферу полуострова.

В декабре 2018 Анненков полностью вывел иностранные компании из основателей и переписал “ТИС-Крым“ на себя. То же самое он сделал с “Севастопольским морским банком“ и несколькими компаниями, которые занимались хранением и продажей нефтегазовых продуктов. Через кипрские компании Анненкову до сих пор принадлежат паромы, которые ходят через Керченский пролив. Санкции ЕС непосредственно запрещают европейским компаниям инвестировать или развивать эти сектора экономики в включенном Крыму.

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“Настоящее время“ обратилось за комментарием к Анненкова и в группу компаний “АнРуссТранс“, но запрос остался без ответа. После того, как редакция обратилась в компанию, информация о “ТИС-Крым“ исчезла с официального сайта группы. Власти Кипра и ЕС по существу на запрос издания о возможном нарушении санкций не ответили.

Более полутора лет “Настоящее время“ и антикоррупционный проект “Муниципальное сканер“ расследовали бизнес в аннексирована Крыму. Журналисты обнаружили более сотни европейских, американских, российских и украинских компаний, нарушающих международные санкции в отношении Крыма.

Как сообщалось 27 ноября, Украина ввела новые санкции против России и Крыма.

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