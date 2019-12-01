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Венгрия приравняла "проблему" венгров в Украине к оккупации Крыма

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Представитель венгерского МИДа заявил о "системном запугивании этнических меньшинств в Украине" и поставил их в один ряд с аннексией Крыма.
Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр
Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр
replyua.net

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Заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадяр назвал “системное запугивание этнических меньшинств в Украине“ в числе открытых конфликтов, с которыми имеет дело ОБСЕ.  Данное заявление он сделал на заседании министерского совета ОБСЕ в Братиславе, пишет “Европейская правда“.

Есть открытые конфликты: нарушение территориальной целостности Украины, нарушение территориальной целостности Грузии, нарушения прав человека в различных странах, такие как системное запугивание представителей этнических меньшинств в Украине, - заявил Левенте Мадяр.

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Он также отметил, что ОБСЕ должна работать над решением этих проблем как можно эффективнее.

Напомним, Будапешт обвиняет Киев в притеснении венгров. Петер Сийярто утверждает, что языковой закон в Украине притесняет права венгров, поэтому Венгрия будет блокировать членство Украины в альянсе.

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Теги: МИД, Венгрия, венгры в закарпатье, аннексия Крыма, ОБСЕ
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